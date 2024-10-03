Форвард «Реала» Эндрик: когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю

18-летний центральный нападающий мадридского «Реала» Эндрик высказался о своём отношении к критике после поражений. Вчера «сливочные» уступили «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Эндрик впервые вышел в стартовом составе «белых».

«Честно говоря, не видел ничего подобного. Таков футбол – сегодня ты можешь забить гол, и все будут радоваться, но когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю.

Это уже происходило со мной – давно, когда играл за «Палмейрас». Я научился не замечать этого. Я нажимаю на маленькую кнопку: «Это не имеет значения». Я лишь следую советам своего тренера и товарищей по команде. Вот что действительно важно. Всё остальное меня совершенно не волнует», – приводит слова Эндрика издание ESPN.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.