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Форвард «Реала» Эндрик: когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю

Форвард «Реала» Эндрик: когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю
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18-летний центральный нападающий мадридского «Реала» Эндрик высказался о своём отношении к критике после поражений. Вчера «сливочные» уступили «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Эндрик впервые вышел в стартовом составе «белых».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Дэвид – 45+3'    

«Честно говоря, не видел ничего подобного. Таков футбол – сегодня ты можешь забить гол, и все будут радоваться, но когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю.

Это уже происходило со мной – давно, когда играл за «Палмейрас». Я научился не замечать этого. Я нажимаю на маленькую кнопку: «Это не имеет значения». Я лишь следую советам своего тренера и товарищей по команде. Вот что действительно важно. Всё остальное меня совершенно не волнует», – приводит слова Эндрика издание ESPN.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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