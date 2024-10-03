ФИФА изучит жалобы Палестинской футбольной ассоциации на Израиль

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании Совета организации заявила, что её дисциплинарный комитет проведёт юридический анализ жалоб Палестинской футбольной ассоциации на предмет возможных правонарушений и дискриминации со стороны Израиля. Об этом информирует сайт ФИФА.

Сообщается, что комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению нормативных требований организации проведёт расследование, итогом которого станет предоставление Совету ФИФА рекомендаций о возможности участия израильских футбольных команд в международных соревнованиях.

«Совет ФИФА проявил должную осмотрительность в этом очень деликатном вопросе, и, основываясь на тщательной оценке, последовал рекомендациям независимых экспертов», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

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