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ФИФА изучит жалобы Палестинской футбольной ассоциации на Израиль

ФИФА изучит жалобы Палестинской футбольной ассоциации на Израиль
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Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании Совета организации заявила, что её дисциплинарный комитет проведёт юридический анализ жалоб Палестинской футбольной ассоциации на предмет возможных правонарушений и дискриминации со стороны Израиля. Об этом информирует сайт ФИФА.

Сообщается, что комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению нормативных требований организации проведёт расследование, итогом которого станет предоставление Совету ФИФА рекомендаций о возможности участия израильских футбольных команд в международных соревнованиях.

«Совет ФИФА проявил должную осмотрительность в этом очень деликатном вопросе, и, основываясь на тщательной оценке, последовал рекомендациям независимых экспертов», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

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