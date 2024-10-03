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Парфёнов ответил на вопрос, были ли предложения о работе после ухода из «Актобе»

Парфёнов ответил на вопрос, были ли предложения о работе после ухода из «Актобе»
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Отечественный тренер Дмитрий Парфёнов отказался комментировать информацию о возможном трудоустройстве после ухода из «Актобе».

— После ухода из «Актобе» обращался ли к вам кто-то с предложением о работе?
— Я пока не комментирую ничего. Общаемся. Всё любит тишину, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дмитрий Парфёнов возглавлял «Актобе» с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024-го. В сезоне-2024 казахстанский клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице местного чемпионата, набрав в свой актив 34 очка после 21-го тура.

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