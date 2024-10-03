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Валерий Непомнящий: травма Глушенкова — очень плохая новость для «Зенита» и нас всех

Валерий Непомнящий: травма Глушенкова — очень плохая новость для «Зенита» и нас всех
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением относительно травмы нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Досада, что Глушенков получил очередную травму. Видимо, плохо подготовил мышцы. Это вопрос к разминке и массажисту. Задняя поверхность бедра не очень быстро заживает из-за своей структуры. Для «Зенита» и нас всех травма Глушенкова – очень плохая новость, ведь хотелось видеть Максима в игре», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Максим Глушенков получил травму 2 октября в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (4:0).

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