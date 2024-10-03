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Бутта Магомедов: «Химки» хотели попасть в Путь РПЛ в Кубке России

Бутта Магомедов: «Химки» хотели попасть в Путь РПЛ в Кубке России
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о вылете подмосковного клуба из Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Во втором тайме с «Ростовом» освежили игру — вышел быстрый Руденко. После первого гола пошли забивать второй мяч, а «Ростов» особо не создавал моментов после своих забитых мячей. Хотелось выиграть этот матч хотя бы через серию пенальти. Нам нужны положительные эмоции. Надеюсь, они дадут импульс дальше.

Удовлетворены попаданием в Путь Регионов. Конечно, хотели попасть в Путь РПЛ, но слишком много упустили для этого, поэтому довольствуемся тем, что есть», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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