Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Са считает, что «Краснодар» способен выиграть РПЛ в нынешнем сезоне

Виктор Са считает, что «Краснодар» способен выиграть РПЛ в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос, что он думает о мнении, согласно которому «быки» не являются фаворитами в борьбе за чемпионство, несмотря на лидирующие позиции в турнирной таблице РПЛ.

«Мы не должны обращать внимание на мнение людей, которые не считают нас фаворитами в борьбе за чемпионство. Я думаю, нам это [чемпионство] по силам. Мы должны концентрироваться только на себе, не отвлекаясь на мнение извне», — приводит слова Са «Матч ТВ».

После 10 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 23 очка и на текущий момент занимает первое место. «Локомотив» также заработал 23 очка, но располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Сборная 10-го тура РПЛ. Лучшие футболисты «Краснодара» и возвращение Дзюбы
Сборная 10-го тура РПЛ. Лучшие футболисты «Краснодара» и возвращение Дзюбы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android