Виктор Са считает, что «Краснодар» способен выиграть РПЛ в нынешнем сезоне

Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос, что он думает о мнении, согласно которому «быки» не являются фаворитами в борьбе за чемпионство, несмотря на лидирующие позиции в турнирной таблице РПЛ.

«Мы не должны обращать внимание на мнение людей, которые не считают нас фаворитами в борьбе за чемпионство. Я думаю, нам это [чемпионство] по силам. Мы должны концентрироваться только на себе, не отвлекаясь на мнение извне», — приводит слова Са «Матч ТВ».

После 10 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 23 очка и на текущий момент занимает первое место. «Локомотив» также заработал 23 очка, но располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

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