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«Барселона» намерена продлить контракт с Френки де Йонгом — Sport.es

«Барселона» намерена продлить контракт с Френки де Йонгом — Sport.es
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«Барселона» хочет, чтобы атакующий полузащитник Френки де Йонг продлил контракт с клубом, заканчивающийся по окончании сезона-2025/2026, до конца нынешнего года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, нидерландский футболист получил предложение о пролонгации трудового соглашения год назад, однако на текущий момент соответствующие переговоры зашли в тупик, а футболист не дал ответа относительно своего будущего в стане сине-гранатовых.

Однако в «Барселоне» считают, что клуб обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы сохранить в команде де Йонга, выступающего за неё с 2019 года.

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