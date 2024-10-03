Антонио Рюдигер назвал лучшую, по его мнению, пару центральных защитников прямо сейчас

Игрок мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал защитников лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба и Габриэла Магальянса лучшими центральными защитниками на данный момент.

«Самые лучшие центральные защитники прямо сейчас? Салиба и Габриэл.

Вот уже два года, как они великолепны. Преображение «Арсенала» — заслуга этих двух игроков. Габриэл — агрессивный защитник, а Салиба — его напарник, играет чисто. Я называю его молчаливым лидером», — приводит слова Рюдигера Culturecams.

Лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после шести туров. На первом месте идёт «Ливерпуль», в активе которого 15 очков.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял второе место в чемпионате Англии.