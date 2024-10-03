«Челси» — «Гент»: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Сегодня, 3 октября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Челси»: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадьяшиль, Вейга, Дьюсбери-Холл, Казадей, Нкунку, Нету, Мудрик, Феликс.

«Гент»: Руф, Браун, Ватанабэ, Гамбор, Митрович, Фадига, Торунарига, Ито, Делорж, Гудьонсен, Сурдес.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.