Анатолий Бышовец: нужно отмечать не только академию «Локомотива», но и селекцию

Экс главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал результаты исследования CIES, согласно которому железнодорожники входят в топ-60 лучших клубов мира по доверию молодым игрокам.

«У «Локомотива» нужно отмечать не только свою академию, но и хорошую селекцию молодых игроков. Вызов Карпиным игроков в сборную это подтверждает. Надо отдать должное игрокам, которых готовил [Игорь] Осинькин, а, глядя на того же [Илью] Самошникова, видно, что команда находится на хорошем физическом уровне и скорости, предлагаемые «Локомотивом», являются сложностью для соперников.

Молодые футболисты прибавляют индивидуально, получая опыт. В этом аспекте, в первую очередь, отдельно можно выделить Алексея Батракова. Хорошо, что и тренер молодой. [Михаилу] Галактионову с его опытом легче работать именно с такими футболистами», — приводит слова Бышовца Metaratings.