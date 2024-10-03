Оздоев и Чалов — в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы со «Стяуа»

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и румынский «Стяуа». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев выйдут на поле с первых минут.

Фото: ФК ПАОК

В 1-м туре общего этапа Лиги Европы ПАОК проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 1:3. «Стяуа» разгромил РФШ со счётом 4:1.

В 3-м туре данного соревнования греческий клуб встретится с чешской «Викторией Пльзень». Игра состоится 24 октября. В свою очередь, румынская команда проведёт матч с шотландским «Рейнджерс». Встреча пройдёт 24 октября.

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