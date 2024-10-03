Булыкин: когда Соболев начнёт много забивать, негатив от фанатов «Зенита» снизится

Бывший футболист Дмитрий Булыкин считает, что в случае высокой результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева фанаты санкт-петербургского клуба будут относиться к нему хорошо.

«Голы всегда приносят уверенность нападающим. Соболеву нужны голы, чтобы показать болельщикам, что он пришёл в «Зенит» не просто получать зарплату, а хочет помочь команде и показать себя. Александру нужно только забивать, тогда придёт любовь болельщиков. Все ждут от Соболева помощи команде в год столетия клуба. Не зря же «Зенит» покупает такого футболиста.

Конечно, когда Соболев начнёт много забивать, снизится негатив со стороны фанатов. Они поймут, что Александр отбил все затраты на трансфер, а этот переход можно считать удачным. Ещё желательно забивать победные голы, тогда все начнут говорить о нём в восторженных чувствах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.