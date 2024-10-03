Наумов: отставка Деограсии закономерна — «Оренбург» выглядел слабо

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера «Оренбурга».

«Отставка Деограсии — тренерская участь. Нет результата, значит, увольнение. Мы видим, что «Оренбург» выглядит плохо и слабо, отсюда такое закономерное решение. Видимо, после Лички в клубе рассчитывали, что Деограсия справится, ведь он помогал Марцелу и был в курсе всего. Поначалу дела пошли хорошо, но потом было видно, что Деограсия поплыл и начал тасовать состав. Всё это привело к ухудшению результатов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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