Булыкин: для «Динамо» матч со «Спартаком» в Кубке России был не так важен, как игры в РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Динамо» и «Спартак» (2:3).

«Думаю, у «Динамо» нет проклятия в матчах со «Спартаком». Просто какие-то ошибки мешают обыграть «Спартак». Вроде всё идёт неплохо — вели со счётом 2:1, но потеряли концентрацию и пропустили. А когда футболисты сравнивают, то это им придаёт сил. Уже в третьем пропущенном мяче виновата стенка, которая рассыпалась при ударе Жозе. Но в этом Кубке России можно проиграть, поэтому «Динамо» вышло смешанным составом, дало время тем, кто получает мало игровой практики. Думаю, для «Динамо» этот матч был не так важен, как игры в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.