Фото: фанаты «Легии» устроили красивый перформанс на матче Лиги конференций с «Бетисом»

Фанаты польской «Легии» вывесили огромный баннер в поддержку своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций с испанским «Бетисом» (1:0). Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша).

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил защитник «Легии» Стив Капюади. Ему ассистировал защитник Рубен Винагре

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.