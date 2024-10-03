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Кечинов: возможно, у футболистов «Динамо» сидит мысль: «Мы не можем обыграть «Спартак»

Кечинов: возможно, у футболистов «Динамо» сидит мысль: «Мы не можем обыграть «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает московское «Динамо» удобным соперником для красно-белых.

«Может, у футболистов «Динамо» на психологическом уровне сидит мысль: «Мы не можем обыграть «Спартак». Это давит и не даёт выиграть в очном матче. Прошедший матч очень сильно понравился болельщикам, потому что было много моментов и опасных подходов. Я думал, что после ничьей 2:2 «Динамо» начнёт обыгрывать «Спартак». Но была равная игра, где динамовцы превосходили по опасным подходам к воротам. Однако опять чуть-чуть повезло «Спартаку».

Для красно-белых «Динамо» — удобный соперник. А «Динамо» Махачкала — неудобный соперник для «Спартака». Может, частые матчи между «Динамо» и «Спартаком» утомляют. Говорят: «Ну вот опять», но когда начинаем смотреть, то не оторваться, ведь очень интересно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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