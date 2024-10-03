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Ференцварош — Тоттенхэм, результат матча 3 октября 2024, счёт 1:2, Лига Европы 2024-2025

«Тоттенхэм» уверенно победил «Ференцварош» в матче 2-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались венгерский «Ференцварош» и английский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игором Паячем. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 23'     0:2 Джонсон – 86'     1:2 Варга – 90'    

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр. Затем увеличил преимущество гостей Бреннан Джонсон. Один мяч хозяев на 90-й минуте отыграл форвард Барнабаш Варга.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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