Несколько европейских грандов проявляют интерес к Френки де Йонгу — Sport.es

Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг является объектом интереса таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, интерес указанных европейских грандов к нидерландскому футболисту возрос на фоне его сомнений относительно пролонгации трудового соглашения с де Йонгом, заканчивающегося детом 2026 года.

Напомним, де Йонг выступает в составе каталонского клуба с 2019 года. За этот период он принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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