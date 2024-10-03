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Хоффенхайм — Динамо Киев, результат матча 3 октября 2024, счёт 2:0, Лига Европы 2024-2025

«Хоффенхайм» уверенно победил «Динамо» Киев в матче 2-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Хоффенхайм» и украинское «Динамо» Киев. Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Ставревым (Северная Македония). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Гложек – 22'     2:0 Гложек – 60'    

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек. Затем на 60-й минуте увеличил преимущество хозяев снова Гложек, оформив дубль во встрече.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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