«Хоффенхайм» уверенно победил «Динамо» Киев в матче 2-го тура Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Хоффенхайм» и украинское «Динамо» Киев. Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Ставревым (Северная Македония). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек. Затем на 60-й минуте увеличил преимущество хозяев снова Гложек, оформив дубль во встрече.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.