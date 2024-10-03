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Астана — ТСЦ Бачка Топола, результат матча 3 октября 2024, счет 1:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Астана» обыграла «ТСЦ Бачка Топола» в матче Лиги конференций
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались казахстанская «Астана» и сербская «ТСЦ Бачка Топола». Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 0
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
1:0 Кажуколовас – 15'    

На 15-й минуте единственный гол во встрече забил защитник казахстанской команды Кипрас Кажуколовас.

В следующем туре Лиги конференций «Астана» встретится с валлийским ТНС. Игра состоится 24 октября. В свою очередь, «ТСЦ Бачка Топола» в 2-м туре общего этапа данного турнира проведёт матч с польской «Легией». Игра состоится 24 октября.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций
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