«Астана» обыграла «ТСЦ Бачка Топола» в матче Лиги конференций

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались казахстанская «Астана» и сербская «ТСЦ Бачка Топола». Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

На 15-й минуте единственный гол во встрече забил защитник казахстанской команды Кипрас Кажуколовас.

В следующем туре Лиги конференций «Астана» встретится с валлийским ТНС. Игра состоится 24 октября. В свою очередь, «ТСЦ Бачка Топола» в 2-м туре общего этапа данного турнира проведёт матч с польской «Легией». Игра состоится 24 октября.

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