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Карабах — Мальмё, результат матча 3 октября 2024, счёт 1:2, Лига Европы 2024-2025

«Мальмё» обыграл «Карабах» в матче 2-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и шведский «Мальмё». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Папапетру (Греция). «Мальмё» одержал победу со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Жунинью – 15'     1:1 Ботхейм – 19'     1:2 Ботхейм – 47'    

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Карабаха» Жунинью. Затем спустя четыре минуты ответный мяч «Мальмё» забил форвард Эрик Ботхейм. Окончательный результат в игре на 47-й минуте установил снова Ботхейм — 2:1.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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