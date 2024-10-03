«Мальмё» обыграл «Карабах» в матче 2-го тура Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и шведский «Мальмё». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Папапетру (Греция). «Мальмё» одержал победу со счётом 2:1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Карабаха» Жунинью. Затем спустя четыре минуты ответный мяч «Мальмё» забил форвард Эрик Ботхейм. Окончательный результат в игре на 47-й минуте установил снова Ботхейм — 2:1.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.