Александр Тарханов: болельщики полюбят Соболева, если «Зенит» выиграет золотые медали

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением о критике форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Когда ты забиваешь и участвуешь в голевых ситуациях, это всегда придаёт уверенности. Если «Зенит» выиграет чемпионат, будут золотые медали, то болельщики команды полюбят Соболева. Сейчас идёт негатив, но начнёт чаще забивать — негатив будет уходить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» располагается на третьей строчке, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 5 октября, начало — в 16:30 мск.