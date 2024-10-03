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Александр Тарханов: болельщики полюбят Соболева, если «Зенит» выиграет золотые медали

Александр Тарханов: болельщики полюбят Соболева, если «Зенит» выиграет золотые медали
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением о критике форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Когда ты забиваешь и участвуешь в голевых ситуациях, это всегда придаёт уверенности. Если «Зенит» выиграет чемпионат, будут золотые медали, то болельщики команды полюбят Соболева. Сейчас идёт негатив, но начнёт чаще забивать — негатив будет уходить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» располагается на третьей строчке, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 5 октября, начало — в 16:30 мск.

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