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Геркус: РФС делает всё, чтобы найти соперника для сборной России и разрешить микрокризис

Геркус: РФС делает всё, чтобы найти соперника для сборной России и разрешить микрокризис
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, что делать сборной России в октябрьскую паузу ввиду отсутствия соперников для матчей.

«Сложный очень вопрос, что делать сборной России в октябрьскую паузу. Уверен, руководство РФС делает всё возможное, чтобы найти соперника для сборной и разрешить этот микрокризис», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Последний раз сборная России играла с вьетнамской национальной командой в товарищеской встрече, которая состоялась 5 сентября нынешнего года. В той игре сборная России одержала победу со счётом 3:0.

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