Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян). Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

На пятой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Пабло Марин. На 28-й минуте нападающий бельгийского клуба Луис Васкес восстановил равновесие. На 39-й минуте полузащитник Тео Леони вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в игре.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива (24 октября). «Андерлехт» сыграет с «Лудогорцем» (24 октября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: