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Реал Сосьедад — Андерлехт, результат матча 3 октября 2024, счет 1:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Реал Сосьедад» дома уступил «Андерлехту» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались испанский «Реал Сосьедад» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян). Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 Марин – 5'     1:1 Васкес – 28'     1:2 Леони – 39'    

На пятой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Пабло Марин. На 28-й минуте нападающий бельгийского клуба Луис Васкес восстановил равновесие. На 39-й минуте полузащитник Тео Леони вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в игре.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива (24 октября). «Андерлехт» сыграет с «Лудогорцем» (24 октября).

Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
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