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Динамо Минск — Хартс, результат матча 3 октября 2024, счёт 1:2, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Хартс» вырвал победу у «Динамо» Минск в матче 1-го тура Лиги конференций
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором встречались белорусское «Динамо» Минск и шотландский «Хартс». Игра проходила на стадионе «Мехди Хусейнзада» в Сумгайыте (Азербайджан). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. «Хартс» одержал победу со счётом 2:1.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
1 : 2
Хартс
Эдинбург, Шотландия
1:0 Альфред – 21'     1:1 Политевич – 37'     1:2 Дханда – 90+4'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий минского «Динамо» Стивен Альфред. Затем на 37-й минуте был забит мяч с автогола в ворота белорусского клуба. Вывел гостей вперёд на 90+4-й минуте полузащитник Ян Дханда.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге конференций не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
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