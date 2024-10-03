Пражская «Славия» в большинстве не смогла обыграть «Аякс» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались пражская «Славия» и «Аякс». Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник нидерландской команды Бранко ван ден Бомен, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте нападающий хозяев Томаш Хоры восстановил равновесие.

В следующем туре Лиги Европы «Аякс» встретится с «Карабахом». Игра состоится 24 октября. «Славия» в 3-м туре турнира сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча пройдёт 24 октября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: