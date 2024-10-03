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Славия Прага — Аякс, результат матча 3 октября 2024, счет 1:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Пражская «Славия» в большинстве не смогла обыграть «Аякс» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались пражская «Славия» и «Аякс». Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 ван ден Бомен – 18'     1:1 Хоры – 67'    
Удаления: нет / Бас – 75'

На 18-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник нидерландской команды Бранко ван ден Бомен, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте нападающий хозяев Томаш Хоры восстановил равновесие.

В следующем туре Лиги Европы «Аякс» встретится с «Карабахом». Игра состоится 24 октября. «Славия» в 3-м туре турнира сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча пройдёт 24 октября.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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