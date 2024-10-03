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«Лацио» разгромил «Ниццу» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы

«Лацио» разгромил «Ниццу» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Лацио» и французская «Ницца». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Лацио» одержал победу со счётом 4:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
4 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Родригес – 20'     2:0 Кастельянос – 35'     2:1 Бога – 41'     3:1 Кастельянос – 53'     4:1 Дзакканьи – 67'    

В составе «Лацио» отличились Педро Родригес, Валентин Кастельянос (дубль) и Маттиа Дзакканьи. У «Ниццы» забил Жереми Бога.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная сетка Лиги Европы
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