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«Легия» оказалась сильнее «Бетиса» в матче Лиги конференций

«Легия» оказалась сильнее «Бетиса» в матче Лиги конференций
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Завершился матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций встречались польская «Легия» и испанский «Бетис». Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). «Легия» одержала победу в матче со счётом 1:0.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Капюади – 23'    

Единственны гол в матче на 23-й минуте забил защитник «Легии» Стив Капюади. Ему ассистировал защитник Рубен Винагре.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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