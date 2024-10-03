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Полузащитник «Химок» Магомедов: надеюсь, Джикия наберёт кондиции и будет помогать

Полузащитник «Химок» Магомедов: надеюсь, Джикия наберёт кондиции и будет помогать
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о защитнике Георгии Джикии.

— Джикия отлично дебютировал за «Химки». Он молодец, набирает форму. Надеемся, что придёт в свои оптимальные кондиции и будем нам помогать.

— Спокойнее, если в защите Джикия?
—Со всеми футболистами спокойно, у нас все квалифицированные игроки, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 10 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 6 октября, начало — в 19:00 мск.

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