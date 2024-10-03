Александр Тарханов: Лещук виноват в двух пропущенных мячах от «Спартака» в конце матча

Отечественный тренер Александр Тарханов считает голкипера «Динамо» Москва Игоря Лещука виноватым в пропущенных голах в концовке матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«Не думаю, что у «Динамо» есть проклятие в матчах со «Спартаком». Просто красно-белые сумели забить больше, чем динамовцы. Тут нет никакой закономерности, просто стечение обстоятельств. В первом тайме у «Динамо» было хорошее преимущество, но в концовке не разобрались с двумя голами, в которых виноват Лещук.

Во втором пропущенном голе он за две секунды мог переступить и выпрыгнуть, ведь мяч летел не в самую девятку. Если бы сделал полшажка, то набрал бы скорость, чтобы вытащить мяч. А в третьем голе он слишком долго ставил стенку, у него присутствовала нервозность», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.