Денис Глушаков стал игроком медийного клуба «СКА-Ростов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в своём телеграм-канале сообщил, что он стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов», президентом которого является известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

«Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в «СКА»! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе!

Ну и конечно же Ростов в самом сердце! Буду рад представлять этот город на полях Медиалиги!

Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК «Химки», переживаю за команду и верю в успех клуба.

Медиалига, я вернулся!», — написал Глушаков.

21 сентября Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду «Химок», но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.

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