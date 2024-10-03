«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). На момент написания новости счёт в игре 0:1. В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.