«Он не такой крутой». 77-летний Гарри Реднапп заявил о готовности подраться с Роем Кином

77-летний бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил сомнения в характере экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, отличавшегося своей жёсткой игрой на футбольном поле.

«Я не думаю, что Рой Кин такой крутой, каким он себя показывает. Это всё бравада. На самом деле я был бы не прочь подраться с Кином», — приводит слова Реднаппа Goal со ссылкой на Soccer PM.

Последним местом работы 77-летнего тренера был «Бирмингем», который он возглавлял с апреля по сентябрь 2017 года. На протяжении своей карьеры Реднапп также занимал должность главного тренера в таких клубах, как «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Борнмут» и другие.

Самые скандальные футболисты в истории: