Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не такой крутой». 77-летний Гарри Реднапп заявил о готовности подраться с Роем Кином

«Он не такой крутой». 77-летний Гарри Реднапп заявил о готовности подраться с Роем Кином
Комментарии

77-летний бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил сомнения в характере экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина, отличавшегося своей жёсткой игрой на футбольном поле.

«Я не думаю, что Рой Кин такой крутой, каким он себя показывает. Это всё бравада. На самом деле я был бы не прочь подраться с Кином», — приводит слова Реднаппа Goal со ссылкой на Soccer PM.

Последним местом работы 77-летнего тренера был «Бирмингем», который он возглавлял с апреля по сентябрь 2017 года. На протяжении своей карьеры Реднапп также занимал должность главного тренера в таких клубах, как «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Борнмут» и другие.

Материалы по теме
«Это была выдающаяся игра». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о разгроме «Ман Юнайтед»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android