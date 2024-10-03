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«Челси» — «Гент»: хозяева открыли счёт в матче

«Челси» — «Гент»: хозяева открыли счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречаются английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
4 : 1
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Вейга – 12'     2:0 Нету – 46'     2:1 Ватанабэ – 50'     3:1 Нкунку – 63'     4:1 Дьюсбери-Холл – 70'    

На 12-й минуте забил полузащитник «Челси» Ренату Вейга, которому ассистировал Михаил Мудрик.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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