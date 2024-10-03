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Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: Хойлунд увеличил преимущество гостей на 20-й минуте

«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: Хойлунд увеличил преимущество гостей на 20-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). На момент написания новости счёт в игре 0:2. В прямом эфире встречу показывает онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2-й тайм
3 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 7'     0:2 Хойлунд – 20'     1:2 Пепе – 27'     2:2 Омородион – 34'     3:2 Омородион – 50'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Затем на 20-й минуте увеличил преимущество гостей форвард Расмус Хойлунд.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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