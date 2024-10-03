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Чемпион Европы Маркос Сенна объяснил, почему Ямаль лучше Винисиуса

Чемпион Европы Маркос Сенна объяснил, почему Ямаль лучше Винисиуса
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Бывший полузащитник сборной Испании и «Вильярреала» Маркос Сенна ответил на вопрос, кто является более мастеровитым футболистом — крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль или вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Они оба великие игроки, но Ямаль мне нравится гораздо больше, потому что он чаще участвует в игре, демонстрирует больше разнообразия в различных аспектах. Кроме того, у Ямаля лучше удар и он эффективнее в игре «один на один», — приводит слова Сенны Sport.es.

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Винисиус принял участие в 11 матчах во всех соревнованиях, в которых забил три гола и сделал семь ассистов.

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