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Антон Митрюшкин рассказал о своём участии в переходе Антона Миранчука в «Сьон»

Антон Митрюшкин рассказал о своём участии в переходе Антона Миранчука в «Сьон»
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, выступавший за «Сьон», рассказал, какое участие принимал в переходе бывшего игрока красно-зелёных Антона Миранчука в швейцарский клуб.

«Участие в этом переходе принял самое минимальное, лишь дал свои рекомендации. Конечно, Антон мне писал, советовался, и сейчас мы с ним на связи по различным бытовым вопросам, документам или по другим житейским вопросам. То есть напрямую участия, конечно, не принимал, но стараюсь сейчас Антону всячески помогать», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба клуба.

Антон Миранчук провёл за «Сьон» два матча, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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