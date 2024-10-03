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Дешам объяснил отсутствие Мбаппе в заявке сборной Франции на ближайшие игры Лиги наций

Дешам объяснил отсутствие Мбаппе в заявке сборной Франции на ближайшие игры Лиги наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал отсутствие нападающего Килиана Мбаппе в заявке на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

«У него небольшая травма, и ему нужно лечение, чтобы восстановиться должным образом. Не нужно рисковать. Вот почему Килиана нет [в заявке].

Я не сомневаюсь в преданности Килиана [сборной Франции], но он был не в лучшей форме и на последнем [сентябрьском] сборе», — приводит слова Дешама Goal.

В конце сентября Мбаппе получил мышечную травму, из-за которой пропустил последние игры мадридского «Реала».

10 октября сборная Франции встретится с Израилем в матче 3-го тура группового этапа турнира. 14 октября подопечные Дешама сыграют с Бельгией.

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