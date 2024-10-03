Сергей Семак объяснил, почему РПЛ и Кубок России — это принципиально разные турниры

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему он постоянно отмечает, что РПЛ и Кубок России — это принципиально два разных турнира.

— Сергей Богданович, вы не раз отмечали, что чемпионат и Кубок для вас — это два принципиально разных турнира. Тем не менее после уверенной победы над «Акроном» в Кубке у «Зенита» добавилось положительных эмоций?

— Восстанавливаться легче и приятнее после побед, конечно, но любое поражение — это тоже положительная инъекция для будущих побед и для результатов, для анализа игры, действий. Это очень важный момент в нашей работе. В любом случае нужно продолжать работать. То, что мы на сегодняшний день выполнили задачу в Кубке России, став первыми в группе, — это уже хорошо. Можем произвести ротацию в следующем матче, который будет в Воронеже. Чемпионат — это самый важный турнир. Мы готовимся, и все мысли только о том, как хорошо сыграть против «Оренбурга», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча «Зенита» с «Оренбургом» начнётся 5 октября в 16:30 мск на домашнем стадионе сине-бело-голубых.