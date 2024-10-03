Антон Митрюшкин назвал причины успешных результатов «Локомотива» в текущем сезоне

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился мнением о причинах успешного выступления красно-зелёных в текущем сезоне.

«Молодость, дерзость и большой русский костяк — это, на мой взгляд, основные критерии нашего успеха. У нас сплочённый коллектив. Все друг друга поддерживаем. Большая конкуренция также положительно влияет, ведь каждый выкладывается на максимуме на тренировках, старается доказать и показать свои претензии и обоснованность на попадание в состав.

Видно, что ребята, которые выходят на поле в Кубке, хотят показать, что хотят больше играть и в чемпионате. Они стараются использовать тот шанс, который им предоставлен», — приводит слова Митрюшкина пресс-служба клуба.

После 10 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Команда уступает идущему первым «Краснодару» (24) лишь по дополнительным показателям. В Фонбет Кубке России «Локомотив» выиграл пять матчей из пяти возможных.