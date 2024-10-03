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Семак рассказал, правильно ли «Зенит» отреагировал на поражение от «Краснодара»

Семак рассказал, правильно ли «Зенит» отреагировал на поражение от «Краснодара»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, правильно ли сине-бело-голубые отреагировали на поражение от «Краснодара» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

— Насколько, как вам кажется, команда правильно отреагировала на поражение в Краснодаре, может быть, даже учитывая вчерашний матч?
— Я думаю, максимально верно — и по результату, и по игре, и по настрою. Команда правильно подошла к этому матчу, лёгких игр не бывает, и победу нужно заслужить. Играли хорошо, но и «Акрон» двигался хорошо, старались ребята. Мы сделали всё, что должны были делать в этот день, — победили, порадовали своих болельщиков. Что касается «Краснодара», то бывают обидные пропущенные мячи после ошибок, но это часть футбола. И не на таком уровне ошибаются — и в Лиге чемпионов, и игроки, от которых вообще не ждёшь никогда ошибок, если мы говорим про мировых звёзд. Это часть футбола, ничего не сделаешь. И по ходу чемпионата будут и победы, и поражения, и ничьи. Нам, конечно, хочется как можно меньше ошибаться и как можно меньше терять очков, чтобы на дистанции всё-таки выступать стабильно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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