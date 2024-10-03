В «Алании» высказались по поводу строительства нового стадиона

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев рассказал о состоянии работ по строительству новой арены для владикавказской команды.

«Ложных иллюзий создавать не буду. Всё делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретём дом к рестарту первенства в новом году. Стадион ещё надо будет сертифицировать.

Процесс сейчас идёт максимально быстро, в чём огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых: Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Они вкладывают свои личные средства. Если бы не они, стадион первой категории не построили бы», — приводит слова Тедеева Metaratings.

Ранее для реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе, который является домашней ареной «Алании», на сумму 30 млн рублей закупили лампы освещения, которые не подошли для использования по нормам телевидения.

Напомним, год назад «Алания» заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023 и получила право сыграть стыковые матчи за право попасть в РПЛ, однако клубу отказали в лицензировании из-за проблем со стадионом, и вместо неё выступила «Родина». На тот момент ещё не были закончены монолиты, но при этом уже проржавела арматура, а также рабочие не приступали к отделке и коммуникациям.