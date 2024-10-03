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Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Скоулз: пока лидеры АПЛ прогрессируют, в «МЮ» при тен Хаге становится только хуже

Скоулз: пока лидеры АПЛ прогрессируют, в «МЮ» при тен Хаге становится только хуже
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике работу главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

«Невозможно понять, когда команда покажет следующее хорошее выступление или победит. Не думаю, что сами футболисты понимают, что от них хочет тренер. «Манчестер Юнайтед» выглядит как плохо тренированная команда. На них тяжело смотреть.

Прошло два с небольшим года, и я чувствую, что нет никакого прогресса. Пока такие команды, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал», постоянно прогрессируют, «Юнайтед», наоборот, регрессирует. Команда идёт по неверному пути, о чём свидетельствуют результаты. Всё, чего хотят болельщики, — это понятный вектор развития, но надежды на него нет», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

После шести туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место.

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