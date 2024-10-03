Аршавин: Слишкович для меня загадка, в «Спартаке» на него ничего не давило

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что не может в полной мере оценить уровень экс-тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича.

— Отставка Деограсии назревала. Не было такого одного матча, после которого приходила мысль, что «Оренбургу» нужен новый тренер. Деограсия же раньше был старшим тренером академии клуба, поэтому он может и вернуться на предыдущую должность.

Слишкович? Для меня он остаётся загадкой. У него приятная внешность, хорошо говорит, располагающая аура. Но в «Спартаке» на него ничего не давило, получится — хорошо, не получится — ничего страшного, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 3 октября, «Оренбург» объявил об уходе Давида Деограсии с должности главного тренера команды. После этого появилась информация о том, что Слишкович является кандидатом на вакантный пост. Ранее он исполнял обязанности главного тренера «Спартака».

«Оренбург» после 10 сыгранных матчей располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В следующем туре команда встретится с «Зенитом». Матч состоится 5 октября, начало — в 16:30 мск.