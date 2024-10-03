Рашфорд стал вторым бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в еврокубках, опередив Скоулза
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Отметившись голом в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту», проходящем в эти минуты, крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел на второе место в списке бомбардиров «красных дьяволов» в еврокубках (26 голов), опередив бывшего полузащитника манкунианцев Пола Скоулза. Об этом информирует Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2-й тайм
3 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 7' 0:2 Хойлунд – 20' 1:2 Пепе – 27' 2:2 Омородион – 34' 3:2 Омородион – 50'
Первое место в данном рейтинге занимает бывший нападающий Уэйн Руни, отметившийся 35 голами за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках.
Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). На момент написания новости счёт в игре 3:2.
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