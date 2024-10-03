Рашфорд стал вторым бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в еврокубках, опередив Скоулза

Отметившись голом в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту», проходящем в эти минуты, крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел на второе место в списке бомбардиров «красных дьяволов» в еврокубках (26 голов), опередив бывшего полузащитника манкунианцев Пола Скоулза. Об этом информирует Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).

Первое место в данном рейтинге занимает бывший нападающий Уэйн Руни, отметившийся 35 голами за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках.

Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). На момент написания новости счёт в игре 3:2.

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