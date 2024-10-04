«Лион» в гостях разгромил «Рейнджерс» в матче 2-го тура Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски (Германия). «Лион» одержал победу в матче со счётом 4:1.

У «Лиона» забили Александр Ляказетт (дубль) и Малик Фофана (дубль). У «Рейнджерс» — Том Лоуренс.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.