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«Лион» в гостях разгромил «Рейнджерс» в матче 2-го тура Лиги Европы

«Лион» в гостях разгромил «Рейнджерс» в матче 2-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и французский «Лион». Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски (Германия). «Лион» одержал победу в матче со счётом 4:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 4
Лион
Лион, Франция
0:1 Фофана – 10'     1:1 Лоуренс – 14'     1:2 Ляказетт – 19'     1:3 Ляказетт – 45+1'     1:4 Фофана – 55'    

У «Лиона» забили Александр Ляказетт (дубль) и Малик Фофана (дубль). У «Рейнджерс» — Том Лоуренс.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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