«Челси» — «Гент»: Нкунку забил на 63-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречаются английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в игре – 3:1.

На 12-й минуте забил полузащитник «Челси» Ренату Вейга, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 46-й минуте отличился нападающий «Челси» Педру Нету с передачи Акселя Дисаси. На 50-й минуте отметился голом защитник «Гента» Цуёси Ватанабэ. На 63-й минуте забил игрок «Челси» Кристофер Нкунку.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.