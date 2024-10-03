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Жозе Моуринью может стать новым тренером «Эвертона» — Football Insider

Жозе Моуринью может стать новым тренером «Эвертона» — Football Insider
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Новый владелец «Эвертона» Дэн Фридкин рассматривает португальского специалиста Жозе Моуринью, возглавляющего «Фенербахче», в качестве нового главного тренера ливерпульского клуба. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, Фридкин не считает нынешнего главного тренера «ирисок» Шона Дайча подходящим специалистом для этой работы. В связи с этим с ним не будет продлён контракт, заканчивающийся по окончании нынешнего сезона. При этом американский бизнесмен, также являющийся владельцем итальянской «Ромы», хорошо знаком с методикой работы Моуринью, возглавлявшего «волков» с 2021 по 2024 год.

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