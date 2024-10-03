Аршавин: первый гол Соболева в составе «Зенита» улучшит его психологическое состояние

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что забитый мяч форварда Александра Соболева в ворота тольяттинского «Акрона» (5:1) улучшит его психологическое состояние.

— В матче с «Акроном» Соболев очень много старался, что‑то получалось, что‑то — нет. Для его психологического состояния хорошо, что забил. У каждого по‑разному проходит адаптация. Непонятно, как он тренировался в «Спартаке», такой простой не может не сказаться. Потом его кидают в игру, когда он ещё не готов, ему в итоге это приходится преодолевать, естественно, ему тяжело чисто физически, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» проведёт встречу с «Оренбургом» на домашнем стадионе «Газпром Арена». Матч состоится 5 октября, начало — в 16:30 мск.