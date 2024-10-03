«Порту» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Команды сыграли вничью со счётом 3:3.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 20-й минуте увеличил преимущество гостей форвард Расмус Хойлунд. Спустя семь минут один мяч хозяев отыграл Пепе. На 34-й минуте счёт во встрече сравнял Саму Омородион. Вывел хозяев вперёд на 50-й минуте снова Омородион, оформив дубль в игре. На 81-й минуте произошло удаление игрока «МЮ» Бруну Фернандеша, это его вторая подряд красная карточка. Сравнял счёт в матче на 90+1-й минуте защитник Гарри Магуайр.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.